مدرب أندرلخت يدافع عن سليماني

دافع مدرب نادي أندرلخت البلجيكي، بريان ريمر، عن مهاجمه الدولي الجزائري، إسلام سليماني، مؤكدا بأنه تأثر كثيرا بعد تضييعه فرصة سهلة، في لقاء أمس، أمام المضيف كورتري، في الدوري البلجيكي.

وشارك سليماني، أساسيا في المواجهة التي انتهت بنتيجة 2-2 وعرفت تسجيل الجزائري الآخر، عبد القهار قادري، هدفا لناديه كورتري.

وفي الثواني الأخيرة من اللقاء، أتيحت لسليماني، فرصة تسجيل هدف الفوز، إلا أنه فشل في استغلالها على غير عادته، وهو ما جعله محل انتقادات واسعة.

وخرج بريان ريمر، للدفاع عن لاعبه وقال في تصريحات إعلامية: “سليماني لم يكن محظوظا في تلك الرأسية…لقد كاد يذرف الدموع في غرف تغيير الملابس”

وواصل مدرب أندرلخت حديثه قائلا: “لقد أكد لي بأنه لم يسبق له تضييع فرصة مثل تلك التي ضيعها، ولكن أمسية اليوم (يقصد أمس) أثبت بأنه لاعب من الطراز الدولي”.