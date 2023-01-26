مدرب أنغولا :”شان الجزائر بمثابة تحضير جيّد لـ “كان” 2025 “

أبدى مدرب أنغولا بيدرو غونسالفيز إعجابه بالأجواء التنظيمية التي تقدّمها الجزائر في كأس افريقيا للمحليين التي وصفها بـ “الرائعة”.

وقال مدرب أنغولا غونسالفيز في تصريح له نقله الموقع الرسمي لـ “الشان” “الجزائر قدمت شان ممتاز. و سيكون تحضيرا جيدا لكأس إفريقيا 2025”.

كما أضاف غونسالفيز “قدمنا مباريات جيدة في الشان، لكن لم نتأهل إلى ربع نهائي، في عالم كرة القدم كن أو لا تكون، عندما تكون حاسما ستتأهل حتما إلى الأدوار المقبل”.

و ختم مدرب أنغولا “نستطيع القول أننا كنا نستحق التأهل إلى الدور المقبل، لكن للأسف هذه هي كرة القدم”.

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