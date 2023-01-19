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الرياضة

مدرب أنغولا: “ماجر لاعب أسطوري وهدفه بالكعب راسخ في الذاكر للأبد”

بقلم كريم تيغرمت
مدرب أنغولا: “ماجر لاعب أسطوري وهدفه بالكعب راسخ في الذاكر للأبد”
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أشاد مدرب منتخب أنغولا للمحليين، بيدرو غونسالفيز، بأسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، مستذكرا أشهر لقطة في مشواره الكروي.

ونقل الصفحة الرسمية “للشان” تصريحات بيدرو غونسالفيز، أين قال: “هدف ماجر بالكعب في فيينا سيبقى راسخا في الذاكرة للأبد”

كما أضاف مدرب منتخب أنغولا للمحليين: “رابح ماجر لاعب أسطوري في الجزائر والبرتغال”.

وجاء هذا الإعتراف من مدرب منتخب أنغولا للمحليين، بيدرو غونسالفيز، على هامس فعاليات كأس امم إفريقيا للمحليين الجارية بالجزائر.

رابط دائم : https://nhar.tv/thBoq
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