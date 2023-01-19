مدرب أنغولا: “ماجر لاعب أسطوري وهدفه بالكعب راسخ في الذاكر للأبد”
بقلم كريم تيغرمت
أشاد مدرب منتخب أنغولا للمحليين، بيدرو غونسالفيز، بأسطورة كرة القدم الجزائرية رابح ماجر، مستذكرا أشهر لقطة في مشواره الكروي.
ونقل الصفحة الرسمية “للشان” تصريحات بيدرو غونسالفيز، أين قال: “هدف ماجر بالكعب في فيينا سيبقى راسخا في الذاكرة للأبد”
كما أضاف مدرب منتخب أنغولا للمحليين: “رابح ماجر لاعب أسطوري في الجزائر والبرتغال”.
وجاء هذا الإعتراف من مدرب منتخب أنغولا للمحليين، بيدرو غونسالفيز، على هامس فعاليات كأس امم إفريقيا للمحليين الجارية بالجزائر.
رابط دائم : https://nhar.tv/thBoq