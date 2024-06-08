مدرب أوغندا: “أحب محرز كثيرا وبيتكوفيتش سيحقق نتائج قوية”

لمّح بول بوت، مدرب منتخب أوغندا، منافس الخضر، هذا الاثنين، في الجولة 4 من تصفيات مونديال 2026، إلى المنتخب الجزائري، لن يتأثر بغياب القائد رياض محرز.

وفي تعليقه عن عدم تواجد محرز، ضمن قائمة الخضر المعنية بفترة التوقف الحالية. قال البلجيكي: “يجب أن نبقى هادئين ونبقي أرجلنا على الأرض، محرز لاعب أحبه كثيرا.. إنه لاعب كبير، لكنهم (يقصد الخضر) يملكون الكثير من اللاعبين الجيدين”.

ليعرج فيما بعد بول بوت، للحديث عن الناخب الوطني الجزائري. فلاديمير بيتكوفيتش، مضيفا في تصريحات حصرية لـ “النهار” أمس الجمعة من أوغندا.

وقال عن بيتكوفيتش: “بالنسبة للمدرب، يجب أن يمنح بعض الوقت من أجل التأقلم، لأنه مدرب كبير.. وبتواجد لاعبين كبار، يمكنه تحقيق نتائج قوية”.