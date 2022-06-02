مدرب أوغندا: “الجزائر تطبّق كرة حديثة وكانت تستحق التواجد في المونديال”

إعترف مدرب منتخب أوغندا ميلوتان سيريدوفيتش بقوة المنتخب الوطني الذي سيواجهه السبت في تصفيات “كان” كوت ديفوار.

وقال سيريدوفيتش في تصريح له لـ “النهار” اليوم الخميس، لدى حلوله رفقة اللاعبين بمطار هواري بومدين: “الجزائر بلد كرة القدم و جماهيره تعشق كرة القدم، منتخب الجزائر فاز بكأس افريقيا و كأس العرب. ويملك لاعبين جيّدين وذوي خبرة. و حتى جمال بلماضي مدرب كُفء و يملك سمعة جيّدة”.

كما أضاف “نحترم منتخب الجزائر، أعلم جيّدا أنه ضيّع فرصة التأهل إلى المونديال وكان يستحق ذلك. الدليل فاز سابقا بثمانية على جيبوتي وبسباعية على تنزانيا”.

كما ختم “جاهزون للتحدّي رغم علمنا بصعوبة المهمة”.

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