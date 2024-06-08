مدرب أوغندا: “الجزائر تملك فريقا قويا ولاعبين في أكبر البطولات”
بقلم محمد لمين صحراوي
اعترف مدرب منتخب أوغندا، بول بوت، بصعوبة المأمورية التي تنتظر تشكيلته هذا الاثنين، أمام المنتخب الوطني الجزائري، ضمن الجولة 4 من تصفيات مونديال 2026.
وقال بوت، في تصريحات حصرية لـ “النهار”: “اللقاء سيكون صعبا أمام منتخب كبير ويملك لاعبين كبار ينشطون في أقوى البطولات”.
ليضيف التقني البلجيكي، عقب فوز منتخبه أمس الجمعة على الضيف بوتسوانا. في الجولة 3 من التصفيات المونديالية: “سبق لي العمل في الجزائر، وأعرفهم جيدا.. لكن سنستقبل بملعبنا، سنحاول فرض طريقتنا ونرى ما سيحدث”.
وواصل ذات المتحدث: “سنحترم المنافس، وفي كرة القدم، يمكنك أن تخسر مباراة ولكن هذا لا يعني أنك ستخسر التأهل”.
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