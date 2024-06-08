مدرب أوغندا: “الجزائر تملك فريقا قويا ولاعبين في أكبر البطولات”

اعترف مدرب منتخب أوغندا، بول بوت، بصعوبة المأمورية التي تنتظر تشكيلته هذا الاثنين، أمام المنتخب الوطني الجزائري، ضمن الجولة 4 من تصفيات مونديال 2026.

وقال بوت، في تصريحات حصرية لـ “النهار”: “اللقاء سيكون صعبا أمام منتخب كبير ويملك لاعبين كبار ينشطون في أقوى البطولات”.

ليضيف التقني البلجيكي، عقب فوز منتخبه أمس الجمعة على الضيف بوتسوانا. في الجولة 3 من التصفيات المونديالية: “سبق لي العمل في الجزائر، وأعرفهم جيدا.. لكن سنستقبل بملعبنا، سنحاول فرض طريقتنا ونرى ما سيحدث”.

وواصل ذات المتحدث: “سنحترم المنافس، وفي كرة القدم، يمكنك أن تخسر مباراة ولكن هذا لا يعني أنك ستخسر التأهل”.