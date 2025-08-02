مدرب أوغندا: “جاهزون لمواجهة الجزائر وأدعو جماهيرنا للحضور بقوة”

أعرب مدرب منتخب أوغندا مورلي بايكواسو، عن ثقته في فريقه على تخطي عقبة نظيره الجزائري، في افتتاح مشوار المنتخبين ضمن كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024، المؤجلة إلى 2025.

ويلتقي المنتخب الوطني، بعد غدٍ الاثنين نظيره الأوغندي، على ملعب “مانديلا الوطني” بكامبالا الأوغندية، بداية من الساعة 20:00.

وعن مواجهة “الخضر” قال بايكواسو، في تصريحات إعلامية أمس: “نحن مستعدون جيدًا، ومستعدون للانطلاق.. لم يتبق سوى أيام قليلة على المباراة، ونعتقد أن فريقنا في حالة جيدة”.

كما أبرز مدرب منتخب أوغندا، أن جميع لاعبيه سيكونون متاحين أمام الجزائر، وأضاف: “لم يُصب أي لاعب، اللاعبون في حالة جيدة”.

وستلعب أوغندا، التي تستضيف “الشان” رفقة كل من كينيا وتنزانيا، المنافسة القارية للمرة السابعة، ولم يسبق لها تجاوز دور المجموعات.

وبخصوص هذه النقطة، قال بايكواسو: “أعتقد أننا جاهزون للانطلاق.. تتطلع أوغندا إلى رؤية لاعبين جاهزين لاعبين يرغبون في صنع التاريخ، وأدعو جماهيرنا للحضور بقوة من أجل دعمنا يوم الاثنين”.

برنامج “الخضر” في مجموعات “الشان”:

الجولة 1:

الجزائر - أوغندا (الاثنين 4 أوت بملعب “مانديلا الوطني” سا 20:00).

الجولة 2:

الجزائر – جنوب إفريقيا (الجمعة 8 أوت بملعب “مانديلا الوطني” سا 17:00).

الجولة 3: معفى

الجولة 4:

الجزائر – غينيا (الجمعة 15 أوت ملعب “مانديلا الوطني سا 20:00).

الجولة 5 والأخيرة:

الجزائر – النيجر ( الاثنين 18 أوت بملعب “نيابو الوطني” في العاصمة الكينية نيروبي سا 20:00)