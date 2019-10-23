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مدرب أولمبياكوس:”سوداني سيُصبح المُهاجم الأفضل في الدوري اليوناني”

الرياضة
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مدرب أولمبياكوس:”سوداني سيُصبح المُهاجم الأفضل في الدوري اليوناني” صورة مركبة
بقلم عبد النور حواز

كشف “بيدرو مارتينيز” مدرب فريق أولمبياكوس اليوناني أن النجم الدولي الجزائري “هلال العربي سوداني” بامكانه أن يُصبح أفضل مهاجما في الدوري اليوناني الممتاز.

وقال “بيدرو مارتينيز” في تصريحات صحفية لوسائل اعلام محلية.

“سوداني بإمكانه ان يُصبح أفضل مهاجما في البطولة اليونانية لكن شريطة مواصلته تقديم ذات المستوى”.

“سوداني يمتلك حسا تهديفيا كبيرا أبان عليه منذ بداية الموسم بتسجيله 5 أهداف كاملة”.

وختم التقني البرتغالي:”سوداني فرض نفسه في التشكيلة الأساسية بالرغم من وجود العديد من المهاجمين البارزين في الفريق”.


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