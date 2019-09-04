مدرب أولمبياكوس يستدعي بن زية ويستبعد سوداني من رابطة الأبطال

تواجد الدولي الجزائري ياسين بن زية، ضمن قائمة ناديه أولمبياكوس اليوناني، المعنية بمنافسة رابطة الأبطال، مقابل غياب مواطنه هلال سوداني.

وغاب العربي هلال سوداني، عن قائمة ناديه المعنية بمباريات دور المجموعات من رابطة الأبطال، بسب المنافسة القوية في خط هجوم أولمبياكوس.

وفي المقابل، سيكون ياسين بن زية، أمام فرصة لإثبات قدراته، ومحاولة كب ثقة مدربه بيدرو مارتينز، على أمل الظفر بمكانة أساسية في الفريق.

يذكر أن ياسين بن زية، انضم إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، خلال الميركاتو الصيفي، على شكل إعارة لمسوم واحد.