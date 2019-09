مدرب أولمبياكوس يستدعي بن زية ويستبعد سوداني من رابطة الأبطال

وغاب العربي هلال سوداني، عن قائمة ناديه المعنية بمباريات دور المجموعات من رابطة الأبطال، بسب المنافسة القوية في خط هجوم أولمبياكوس.

وفي المقابل، سيكون ياسين بن زية، أمام فرصة لإثبات قدراته، ومحاولة كب ثقة مدربه بيدرو مارتينز، على أمل الظفر بمكانة أساسية في الفريق.

يذكر أن ياسين بن زية، انضم إلى نادي أولمبياكوس اليوناني، خلال الميركاتو الصيفي، على شكل إعارة لمسوم واحد.

Bruno Gaspar, Yassine Benzia et Maxi Lovera, les trois dernières recrues, sont dans la liste pour la LDC. Koutris, Ba, Soudani et Bruno ne sont pas inclus, tout comme Lazaros et Fortounis qui se remettent de leur blessure au genou.

