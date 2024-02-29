مدرب أولمبيك ليون يشيد ببن رحمة

أشاد مدرب أولمبيك ليون الفرنسي، بيير سيج، بلاعبه الدولي الجزائري سعيد بن رحمة، بعد مساهمته الفعالة في التأهل لنصف نهائي كأس فرنسا.

في مواجهة ستراسبورغ، أول أمس الأربعاء، بعد أن قدم لاعب الخضر مستويات جد راقية خلال المواجهة.

وصرح مدرب ليون، أمس الأربعاء، لصحيفة “ليكيب” الفرنسية:”سعيد بمستوى بن رحمة، لقد قمت بتحدي اللاعب في إستراحة مابين الشوطين، وطالبته بالتحرك في العمق بحرية”.

وأضاف المتحدث:”هذا الأمر سمح لبن رحمة في التنويع في طريقة لعبه، وصعب مهمة مدافعي المنافس على مراقبته،كما سهل لزملائه التحرك في الملعب”.