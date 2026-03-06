مدرب أولمبيك مارسيليا: “غويري جاهز والمجموعة مكتملة قبل مواجهة تولوز”

أكد مدرب نادي أولمبيك مارسيليا، حبيب باي، جاهزية الدولي الجزائري أمين غويري للمشاركة في المباراة المقبلة أمام تولوز، ضمن الجولة الخامسة والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي.

وعاد غويري إلى أجواء التدريبات رفقة ناديه أولمبيك مارسيليا، حيث شارك بشكل طبيعي في الحصة التدريبية التي خاضها الفريق تحضيراً للمواجهة المرتقبة خارج الديار أمام تولوز.

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة، أكد مدرب مارسيليا أن غويري أصبح جاهزاً للعودة إلى المنافسة، مشيراً إلى أن المجموعة أصبحت مكتملة قبل هذا اللقاء.

وقال حبيب باي خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة تولوز: “تيمبر وغويري تدربا بشكل عادي، والمجموعة أصبحت مكتملة قبل مواجهة تولوز.”

وكان مهاجم “الخضر” قد غاب عن مباراتين متتاليتين أمام أولمبيك ليون بسبب الإصابة، قبل أن يؤكد الطاقم الطبي تعافيه واندماجه مجدداً في التدريبات الجماعية، ما يفتح الباب أمام إمكانية مشاركته أساسياً أو كبديل في مباراة تولوز.