مدرب أولمبيك مارسيليا يكشف موقفه من التعاقد مع بلومي

كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن موقف مدرب نادي أولمبيك مارسيليا، دي زيربي روبيرتو، من التعاقد مع الدولي الجزائري، بشير بلومي.

ووفقا لما كشفه موقع “LE 10 SPORT” الفرنسي، اليوم الثلاثاء، فإن المدرب دي زيربي، رفقة طاقمه الفني، إطلعوا على ملف بلومي، ووافقوا على التعاقد مع لاعب نادي فارينسي البرتغالي.

وأوضح المصدر، أن صفقة إنتقال اللاعب الدولي الجزائري بشير بلومي، من نادي فارينسي البرتغالي، إلى نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، ستقدر بحوالي 4 ملايين أورو.