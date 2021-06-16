مدرب أوناس السابق :”سأعمل على جلبه لفريقي الجديد”

كشف المدرب السابق لنادي كروتوني، سيرسي كوسمي، بأنه سيحاول ضم الدولي الجزائري، آدم أوناس لأي فريق سيعمل فيه مُستقبلا. وأكد التقني الإيطالي بأن مؤهلات صاحب القدم اليسرى تسمح له باللعب مع الكبار دون أدنى إشكال.

وصرّح قائلا في هذا الشأن :”أوناس ممتاز، لديه موهبة كبيرة، وسأعمل على إستقدامه لأي فريق أعمله معه في الفترة القادمة، خاصة وأنه قادر على صناعة الفارق في كل مرة”.

يُذكر بأن الجناح الطائر، لا يزال مُرتبطا مع نابولي الى غاية جوان من العام القادم 2022، مما يمنح إمكانية الإستمرار مع “البيرتينوبي”، في حالة ما تمكن من إقناع الطاقم الفني الجديد بقيادة لوتشيانو سباليتي.