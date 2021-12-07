مدرب أوناس السابق :”هذا ما يحتاجه آدم للتعبير عن موهبته”

تحصل آدم أوناس، على إشادة منقطعة النظير من مدربه السابق في كروتوني، سيرسي كوزمي، والذي أكد بأن الدولي الجزائري “موهبة”.

وتحدث التقني الإيطالي قائلا بخصوص الجناح الطائر :”أوناس يمتلك مؤهلات كبيرة، يجب فقط ان يتحصل على الإهتمام اللازم من المدرب”.

وأضاف :”لقد كان لي حديث مع سباليتي، وشرحت له وضعية اللاعب، إنه يمتلك نفس مؤهلات دي ناتالي، ولكن الإصابات تعيقه دائما”.

وختم :”بعد كل إصابة يكون مجبرا على العمل من نقطة الصفر، ولكن من ناحية الإمكانيات لديه كل شيء للتألق”.

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وأبدى الدولي الجزائري آدم أوناس، سعادته بعودة جماهير الخضر للمدرجات، وعزمه رفقة زملائه على اهدائهم الفوز أمام بوركينا فاسو.

وصرح آدم أوناس، اليوم الأحد، لتلفزيون “النهار”: “نقدم أفضل ما لدينا ونتمنى أن تتواصل نتائجنا الايجابية”.

كما أضاف نجم نابولي: “نبحث دائما عن تحقيق الفوز، وندرك أنه بامكاننا تقديم الأفضل، وسنسعى لذلك يوم المباراة”

وختم آدم أوناس، بالحديث عن عودة الجماهير مضيفا: “اللعب بحضور الجماهير أمر محفز أكثر، ونحن سعداء بملاقات جماهيرنا من جديد، وأتمنى أن نهديهم الفوز”.

كما وجهت إدارة نادي نابولي الإيطالي، تهانيها للاعبها الدولي الجزائري آدم أوناس، بمناسبة احتفاله بعيد ميلاده.

ونشرت إدارة النادي الإيطالي، اليوم الخميس، تغريدة عبر الحساب الرسمي للفريق، “عيد ميلاد سعيد آدم”.

وأرفق نادي الجنوب الإيطالي، هذه التغريدة، بصورتين لنجم الخضر، الأولى في صباه، والأخرى بقميص نابولي.

يذكر أن آدم أوناس، الذي احتفل اليوم الخميس 11 نوفبر، بعيد ميلاده الـ25، يتواجد حاليا ضمن تربص المنتخب الوطني بمصر تحسبا لمواجهة جيبوتي.

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