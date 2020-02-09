مدرب أونجي :”لسنا آلات ونحن مُتأثرون بما يعيشه سعيد شعبان”

كشف ستيفان مولان، مدرب نادي أونجي، عن تأثره الشديد بما يعيشه رئيسه الجزائري سعيد شعبان، بعدما إتهم بالتحرش والإعتداء الجنسي.

وصرّح التقني، بعد مواجهة فريقه أمام ليل :”أنا واللاعبون لسنا آلات، بطبيعة الحالة تأثرنا كثيرا بتواجد رئيسنا في هذا الوضع”.

وواصل :”كما يعمل الجميع، سعيد شعبان قريب كثيرا من التشكيلة والطاقم الفني، وعندما سمعنا بما حدث معه، فقدنا تركيزنا كُليا”.

يُشار بأن أفضل إداري في فرنسا خلال العام الماضي، مُتابع قضائيا من طرف 3 فرنسيات كُن يعملن في فريقه.

يُذكر بأن شعبان، أوقف للنظر والتحقيق معه لمدة 24 ساعة، قبل أن يتم إخلاء سبيله فيما بعد.