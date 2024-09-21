مدرب أونجي يبعد عبدلي وفرحات عن مواجهة نانت

أعلن مدرب نادي أونجي الفرنسي، ألكسندر دوجو، استبعاد الثنائي الجزائري، حيماد عبدلي وزين الدين فرحات، عن مواجهة الفريق أمام نانت.

ويستقبل غدا الأحد، نادي أونجي، الذي يضم في صفوفه الثنائي الجزائري الآخر. هاريس بلقبلة وفريد الملالي، نادي نانت، ضمن الجولة الـ 5 من “الليغ1”.

وأوضح ألكسندر دوجو، في الندوة الصحفية التي نشطها تحسبا لمواجعة الغد، أمام نانت، بأنه قرر إعفاء الثنائي عبدلي وفرحات. بسبب معاناتهما من بعض الآلام، من دون الكشف عن تفاصيل أخرى.

ومنذ انطلاق الموسم، شارك عبدلي. مع أونجي في 4 لقاءات إلى نهايتها، جمع خلالها 360 دقيقة، وسجل هدفا واحدا، كان في مرمى نيس، بمناسبة الجولة الـ 3.

بينما اكتفى فرحات في الموسم الجديد. بـ 3 مشاركات جميعها بديلا، وجمع 54 دقيقة فقط، من دون التسجيل أو الصناعة.