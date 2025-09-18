مدرب أونجي يثمّن عودة عبدلي

أشاد مدرب نادي أونجي الفرنسي، ألكسندر ديوجو، بالدولي الجزائري حيماد عبدلي، عقب مشاركته الأخيرة مع الفريق، مؤكدًا أن دخوله منح ديناميكية جديدة في الخط الأمامي.

بعدما ضيع اللاعب بداية الموسم الكروي الجديد، بسبب معاناته من إصابة على المستوى الظهر.

وعاد لاعب “الخُضر” مؤخرا، وقاد فريقه أونجي للعودة بنقطة ثمينة من ميدان نادي ميتز، برسم الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي، بتسجيله هدفا من ركلة جزاء.

وقال ديوجو، في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الفرنسية: “دخول حيماد عبدلي أعطانا إضافة كبيرة بفضل تمريراته المتقدمة. إنه لاعب مهم جدًا بالنسبة لنا، وأنا سعيد جدًا بعودته”.

عودة عبدلي إلى أجواء المنافسة شكّلت دفعة قوية للنادي، خاصة وأن متوسط الميدان الجزائري يعرف بقدرته على الربط بين الخطوط وصناعة اللعب بتمريراته الحاسمة.

ويعوّل الطاقم الفني على جاهزيته ليكون أحد مفاتيح الفريق في الجولات المقبلة من الدوري الفرنسي.