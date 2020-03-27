مدرب إتحاد البليدة المصاب بفيروس كورونا يؤكد نجاعة دواء كلوروكين

أكد مدرب فريق إتحاد البليدة سفيان نشمة الذي أصيب بفيروس كورونا المستجد، أنه يتماثل للشفاء تدريجيا بفضل البروتوكول العلاجي المعتمد من طرف وزارة الصحة الجزائرية.

وتحدث مدرب إتحاد البليدة المتواجد تحت الحجر الصحي بمستشفى القطار بالعاصمة، عن حالته الصحية بعد إصابته بهذا الفيروس رفقة زوجته عبر أمواج القناة الأولى صبيحة اليوم الجمعة قائلا:

“الحمد لله، يمكن وصف حالتي الصحية بمقولة كروية، لعودة من بعيد في النتيجة، أنا أتماثل للشفاء تدريجيا بفضل الله تعالى أولا ودواء كلوروكين الذي تم إعتماده مؤخرا، وحتى زوجتي تتماثل للشفاء والحمد لله”.