مدرب إتحاد الجزائر يعلن عن التشكيلة الأساسية لمواجهة مانييما يونيون

أعلن مدرب اتحاد العاصمة، لامين ندياي، عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مواجهة مانييما يونيون الكونغولي، المقررة سهرة اليوم بداية من الساعة 20:00 بملعب 5 جويلية 1962، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية.

واعتمد المدرب ندياي في تشكيلته على ركائز الفريق على غرار القائد سعدي رضواني و الحارس اسامة بن بطو الذي يعوّل عليهما كثيرا في قيادة زملائهم لتحقيق التأهل.

ويدخل ممثل الكرة الجزائرية هذه المواجهة بشعار “لا بديل عن الفوز”، بعدما انهزم في لقاء الذهاب بنتيجة (2-1) في لوبومباشي، ما يجعله مطالباً بقلب المعطيات من أجل حجز مقعد ضمن المربع الذهبي.

وتسود أجواء من التفاؤل داخل بيت “سوسطارة”، خاصة بعد استعادة الفريق لتوازنه محلياً إثر فوزه الأخير أمام وفاق سطيف بثنائية نظيفة، في مباراة منحت اللاعبين دفعة معنوية قبل الموعد القاري الحاسم.

ويبقى سيناريو التأهل واضحاً بالنسبة لاتحاد العاصمة، حيث يكفيه الفوز بهدف دون رد لاقتطاع تأشيرة العبور إلى نصف النهائي، في مسعى للعودة إلى هذا الدور الذي غاب عنه منذ تتويجه باللقب سنة 2023.