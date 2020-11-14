مدرب إتحاد العاصمة:”تشرفت بالعمل مع الراحل حناشي”

أكد المدرب الفرنسي لفريق إتحاد العاصمة فرانسوا سيكوليني أنه تشرف كثيرا بالعمل مع رئيس شبيبة القبائل السابق محند شريف حناشي.

سيكوليني قال في تصريحات للموقع الرسمي لسوسطارة:”عندما استقبلت خبر وفاة الرئيس التاريخي حناشي غزرتني المشاعر العاطفية، وتذكرت الكثير من الذكريات التي تربطني بهذا الرجل”.

وأضاف:”أقول إنني تشرفت كثيرا بالعمل إلى جانب هذا الرجل عندما أشرفت على تدريب شبيبة القبائل.. لقد كرس حياته لخدمة هذا النادي، وكان مشجعا أكثر من رئيس”.

يذكر أن التقني الفرنسي أشرف على شبيبة القبائل موسم 2014-2015.