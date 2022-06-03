مدرب إتحاد العاصمة: ” هذا ما سنفعله مستقبلا لضمان مشاركة قارية”

ابدى مدرب إتحاد العاصمة جميل بن واحي رضاه التام عما حقّقه لاعبيه في مباراة اليوم أمام أولمبي المدية وبعد الفوز برباعية كاملة.

كما قال بن واحي في الندوة الصحفية عقب المباراة: “الفوز كان صعبا. أعلم أن بعض اللاعبين كانوا خائفين من عدم الوصول الى هدفنا. أؤكد ان اللاعبين كانوا جاهزين ولم ينظروا الى مكانة أولمبي المدية”.

وأضاف “لم نحقق ولا شء رغم فوزنا برباعية. تنتظرنا مباريات صعبة ووجب علينا علينا لعبهم بكل تركيز من أجل ضمان المشاركة في المنافسة القارية”.

كما أردف “سنلعب مباراة السياربي بمثل باقي المباريات.نملك لاعبين جيّدة و حتى بن قاسمي يملك إمكانيات كيرة جدا”.

وختم “كنا نبحث عن هذه الوضعية ووصلنا إليها. لكن سنواصل مسعانا”.

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