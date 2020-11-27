مدرب إتحاد العاصمة يؤكد جاهزية أشباله لمواجهة “الوفاق”

أكد “بوزيان بن عريبي” مدرب إتحاد العاصمة، أن أشباله جاهزون لمواجهة “وفاق سطيف” في افتتاح البطولة الوطنية.

وصرح “بن عريبي” لموقع الفريق قائلا: “لقد قمنا بتحضير مختلف هذا الأسبوع من أجل تقديم كل ما لدينا في أول مباراة لنا في البطولة”.

وأضاف: “سنفعل كل شيء من أجل الإطاحة بوفاق سطيف الذي سيلعب رقما مهما في البطولة هو الآخر”.

وتابع: “من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ البطولة بإنتصار وثلاث نقاط فوق أرضية ميداننا”.

وختم كلامه: “اللاعبون محفزون ومتحمسون لأول مباراة للبطولة”.

يذكر أن إتحاد العاصمة بدأ موسمه بخسارة كأس السوبر أمام “شباب بلوزداد” قبل أن يطرد مدربه “تشيكوليني” ليعوضه بالمدرب المساعد “بن عريبي”.