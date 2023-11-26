مدرب إتحاد العاصمة يكشف تشكيلته الأساسية لمواجهة الهلال الليبي

كشف مدرب إتحاد العاصمة خوان كارلوس غاريدو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في مباراة فريقه، اليوم الأحد، أمام الهلال الليبي.

و ستجري المباراة، بداية من الساعة الثامنة بملعب 5 جويلية الأولمبية وسط حضور أنصار “سوسطارة” المحتشم.

وتجري المباراة بين الجانب الجزائري و الليبي ضمن دوري المجموعات من منافسة كأس الكونفيدرالية لكرة القدم. التي سبق و أن فاز بها الموسم الماضي.

كما يسعى مدرب سوسطارة لقيادة لاعبيه لإعادة سيناريو، الموسم الماضي بالفوز بها رغم الصعوبات الكبيرة التي تلقاها الموسم الحالي. خاصة وأن سلسلة النتائج السلبية في البطولة قد تؤثر عليه.

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