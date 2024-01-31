مدرب إتحاد العاصمة يكشف تشكيلته تحسبا لمواجهة “السياسي”

كشف مدرب إتحاد العاصمة غاريدو عن التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها خلال مواجهة شباب قسنطينة برسم الجولة التاسعة “مباراة متأخرة”.

وأعلن المدرب غاريدو عن قائمة لاعبيه، التي شهدت تواجدت جميع الركائز الذين سيقودهم زين الدين بلعيد،.

وستلعب المباراة بملعب 5 جويلية الأولمبي، التي يأمل منها الفريق العاصمي الفوز بها لا غير من أجل العودة إلى مرتبة الوصافة وتحقيق الفوز السابع على التوالي هذا الموسم.

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