قناة النهار “مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل..” بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم بقلم النهار أونلاين نشر في 17 ماي 2023 - 11:25 شارك غرِّد أرسل 54 0 “مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل..” بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hiK1s اقرأ أيضا "الرئيس تبون: "20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة قناة النهار 06 ماي بلدية حاسي لفحل تنتعش بسبب سوق الدلاع.. والأسعار تتضارب بين الفلاح بالمنيعة قناة النهار 13 ماي موجة حرّ مع درجات حرارة قياسية قناة النهار 28 أفريل الشيخ النوييكشف سياسة البريكولاج في الطريق السيار ويناشد الوزير للتكفل بطريق ميناء جن جن بجيجل قناة النهار 30 أفريل تيارت : الجفاف ونفوق الماشية تخفض بورصة أسعار الماشية الى مليون سنتيم للرأس قناة النهار 30 أفريل فاسألوا: قرين سيدنا محمد اسلم قناة النهار 15 ماي شاهد صراحة رجل جزائري.. كذبت كذب عظيم وتزوجت 3 نساء بهذه الطريقة!! قناة النهار 15 ماي سفارة جنوب إفريقيا ترسل مساعدات إنسانية للأطفال الصحراويين بمخيمات تيندوف قناة النهار 14 ماي باتنة: تسليم أول سيارة من نوع فيات 500 لأول زبون قناة النهار 09 ماي عبد الرحمان بن يمينة: هذا هو واقع صيانة البنايات الإدارية في الجزائر قناة النهار 15 ماي