سخر المدرب السويسري لمنتخب إفريقيا الوسطى “راؤول سافوا” من الناخب الوطني رابح ماجر عقب تصريحاته خلال الندوة الصحفية الأخيرة.

وكان ماجر قد ثمن الفوز الذي حققه الخضر أمام إفريقيا الوسطى بثلاثية نظيفة وسيطرة لاعبي الخضر طيلة أطوار اللقاء.

ورد “راؤول سافوا” على تصريحات ماجر خلال نزوله ضيفا يوم أمس على الحصة الإذاعية “c’est vous l’expert” قائلا:

“إضطررت للسيطرة على نفسي حتى لا أنفجر بالضحك.. لا يمكن القول أن الجزائر كانت أقوى من الجانب الفني أو التقني”.

“المنتخب الجزائري واجه صعوبات عديدة أمامنا، لم يكن منظما بطريقة جيدة، ولم يتمكنوا حتى من إخراج الكرة”.

وأضاف: ” يجب أن نكون واقعيين.. كان على ماجر القول” واجهنا المشاكل لكن قاتلنا وفوز بثلاثية نظيفة رغم الصعوبات”.

“المنتخب الجزائري يفتقر للهدوء”

وكشف المدرب السابق لمولودية وهران، نقاط الضعف التي يعاني منها المنتخب الوطني في الفترة الحالية مقارنة مع المراحل السابقة.

وقال: “المنتخب الجزائري يفتقر للهدوء، ربما هي مرحلة يجب المرور عليها”

واضاف: ” رياض محرز لم يكن جيدا في اللقاء، المدافع الايسر راقبه بشكل جيد، أعتقد أنها مسألة إرادة وإنسجام”.

وقال المدرب السويسري: “ليس من السهل على اللاعبين أن يتم تغيير هذا الكم الهائل من المدربين في أشهر قليلة “.

“على ماجر إختيار الكلمات المناسبة “

وفيما يخص التحليل الفني لرابح ماجر خلال ندوته الصحفية لمباراة المنتخب الجزائري أمام نظيره من إفريقيا الوسطى قال “راؤول سافوا”

“علينا أن نولي اهتماما للكلمات التي نستخدمها، وأنا مقتنع بأن ما نقوله يؤثر على اللاعبين، لذلك عليك أن تكون حذرا”.

وأضاف: “ماجر لديه طريقة عمله، ولكن في رأيي ينبغي إختيار الكلمات المناسبة لجلب القليل من الهدوء في فريقه”.