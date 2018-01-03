مدرب إنجلترا الأسبق: “محرز مناسب لبرشلونة” !

الرياضة
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مدرب إنجلترا الأسبق: “محرز مناسب لبرشلونة” !
بقلم أمير بهلول

صرح “ستيف ماكلارين” مدرب المنتخب الانجليزي الأسبق أن رياض محرز لديه كل المؤهلات من أجل الانضمام الى برشلونة واللعب في البلوغرانا.

وقال “ماكلارين” في تصريحات خص بها قناة “سكاي سبورت“: “محرز عليه اللعب في دوري أبطال أوروبا فذلك مكانه”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيكون لاعبا في أحد الأندية الأربعة الكبيرة في انجلترا في هذا الميركاتو فهذه فرصته”.

وتابع: “محرز لديه كل المؤهلات والإمكانيات من أجل اللعب في فريق مثل برشلونة فهم يبحثون على هذه النوعية من اللاعبين”.

وختم كلامه: “لا أدري اذا كان سيذهب إلى برشلونة، لكن حان الوقت من أجل مغادرة ليستر واللعب في فريق أكبر”.

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