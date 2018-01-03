مدرب إنجلترا الأسبق: “محرز مناسب لبرشلونة” !

صرح “ستيف ماكلارين” مدرب المنتخب الانجليزي الأسبق أن رياض محرز لديه كل المؤهلات من أجل الانضمام الى برشلونة واللعب في البلوغرانا.

وقال “ماكلارين” في تصريحات خص بها قناة “سكاي سبورت“: “محرز عليه اللعب في دوري أبطال أوروبا فذلك مكانه”.

وأضاف: “أعتقد أنه سيكون لاعبا في أحد الأندية الأربعة الكبيرة في انجلترا في هذا الميركاتو فهذه فرصته”.

وتابع: “محرز لديه كل المؤهلات والإمكانيات من أجل اللعب في فريق مثل برشلونة فهم يبحثون على هذه النوعية من اللاعبين”.

وختم كلامه: “لا أدري اذا كان سيذهب إلى برشلونة، لكن حان الوقت من أجل مغادرة ليستر واللعب في فريق أكبر”.