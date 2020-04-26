مدرب إيطاليا: “البقاء 60 يوم داخل المنزل يدفعك للجنون”

الرياضة
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مدرب إيطاليا: “البقاء 60 يوم داخل المنزل يدفعك للجنون”
بقلم أمير بهلول

أبدى “روبيرتو مانشيني”، مدرب منتخب إيطاليا، عن رغبته في العودة لحياته الطبيعية، كما تمنى أن تصبح الأمور أفضل في القريب العاجل.

وقال “مانشيني” في تصريحاته لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبورت”: “بالنسبة لي لا أرغب في استئناف البطولة الإيطالية”.

وأضاف: “لكن من أجل اللاعبين فأتمنى أن يجدوا حلا، كما أن كثرة المباريات بعدها مع قلة أيام الراحة سيعرض الجميع لإصابات وربما لإصابات خطيرة وهذا يجب أخذه بعين الإعتبار”.

وتابع: “بالنسبة لي فأنا أقوم بتدريبات يومية في المنزل لكن كي أكون صريحا.. 60 يوم داخل المنزل كافية لكي تصبح مجنونا”.


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