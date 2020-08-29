مدرب إيطالي يشبه فارس بنجم البايرن

أثنى المدرب الإيطالي أندريا أكوميلي، على موهبة الدولي الجزائري محمد فارس، مشبها اياه بنجم بايرن ميونخ الألماني ألفنسو ديفيز.

وصرح أندريا أكوميلي، لصحيفة “لاغازيتا ديلو سبور”: “فارس لديه صفات بدنية رائعة، إنه يركض كثيرا في الملعب، ما يذكرني بألفونسو ديفيز، لاعب بارين ميونخ، كلاهما يهدف للسرعة، والكض بالكرة لمنطقة الخصم”.

وأضاف المساعد السابق لمدرب سبال: “نحن افتقدناه كثيرا الموسم الماضي بسبب الإصابة، وأرى أنه سيصبح لاعبا مثاليا مع إنزاغي، وسيكون قادرا على تسجيل العديد من الأهداف”.

وتابع أندريا أكوميلي: “على انزاغي، مدرب لاتسيو، أن يوصيه على الجانب الدفاعي، لأن فارس في الأصل كان جناحا ولعب كثيا في هذا المركز”.

يذكر أن محمد فارس، يعد من أبرز أهداف إنزاغي، مدرب نادي لاتسيو، الذي يطمح للظفر بخدماته في الميركاتو الصيفي الجاري.