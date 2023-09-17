مدرب إينتراخت فرانكفورت يشيد بشايبي بعد ظهوره الأول مع الفريق

تحدث مدرب نادي إينتراخت فرانكفورت، دينو توبمولر، عن الظهور الأول للاعبه الدولي الجزائري فارس شايبي بألوان فريقه في الموسم الجديد من البوندسليغا الألمانية.

وصرح المدرب توبمولر أمس السبت لموقع “Frankfurter Rundschau“:”فارس شايبي قاد منتخب بلاده للفوز في مواجهة السنغال بضربة رأسية يوم الثلاثاء الماضي، وإلتحق الخميس بتعداد الفريق”.

وتابع المتحدث:”شايبي إلتحق بتعداد الفريق يوم الخميس الماضي، وكان يبدو متعبا بعض الشيء في التدريبات جراء سفرياته الكثيرة مؤخرا”.

وأضاف المتحدث:”سجل هدفا برأسية، لم أكن أعلم أنه فعال في الضربات الرأسية، وسنعمل على إستغلال هذه الميزة لصالح الفريق مستقبلا”.