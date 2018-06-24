عاد مدرب اتحاد العاصمة، تيري فروجي، لتصريحاته السابقة، أين أكد أنه لم يقصد الإسائة للجزائر، التي يعتبرها بلدا مستقلا ويحترمها كثيرا.

وصرح تيري فروجي، للموقع الرسمي لإتحاد العاصمة: “ما قلته في تصريحاتي السابقة كان بحسن نية، وقلت ذلك بصفتي مدرب كرة قدم ولاعب سابق”.

وأضاف: “الجزائر بلد مستقل ومتحد، وأنا هنا للعمل مع اتحاد العاصمة، أحترم كثيرا هذا البلد، وسأبقى أحترمه مادمت فيه”.

وجاء توضيح المدرب الفرنسي، تيري فروجي، بعد الضجة التي أحدثها تصريحه السابق، أين قال أن الجزائر تعتبر جزء من فرنسا، وكذلك كرة القدم الجزائرية.