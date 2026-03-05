مدرب اتحاد العاصمة: “نستحق التأهل إلى نصف نهائي الكأس وسننافس على كل الجبهات”

أكد مدرب اتحاد العاصمة، لامين نداي، أن فريقه يستحق بلوغ الدور نصف النهائي من منافسة كأس الجزائر، عقب الفوز المحقق أمام شبيبة الساورة بهدف دون رد، في لقاء احتضنه ملعب 5 جويلية الأولمبي، سهرة الأربعاء.

وقال نداي، في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة: “حققنا تأهلا مستحقا إلى الدور القادم، وقدمنا مباراة جيدة أمام منافس قوي. في البداية كانت مهمتنا صعبة، لكننا عرفنا كيف نساير أطوار اللقاء، خاصة خلال الشوط الثاني”.

وأضاف مدرب الاتحاد مشيدا بأداء لاعبيه وقدرتهم على التحكم في مجريات المواجهة مع مرور الوقت، مؤكدا أن خبرة الفريق لعبت دورا مهما في تسيير هذه المباراة الإقصائية.

وخص المدرب السنغالي أنصار الفريق بكلمات شكر، قائلا: “أشكر الأنصار الذين ساندونا بقوة طيلة التسعين دقيقة. فريقنا مخضرم في مثل هذه المنافسات، وسنواصل القتال على كل الجبهات من أجل تحقيق أهدافنا هذا الموسم”.