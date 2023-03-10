مدرب اتحاد بسكرة :” على الحكام منحنا حقّنا لأنّنا نتعب كثيرا”

أبدى مدرب اتحاد بسكرة محمد بوطاجين تذمره من الحكم الذي أدار مباراة اليوم الجمعة بين فريقه ومولودية البيض.

وقال محمد بوطاجين في تصريح لـ “النهار” عقب المباراة “فرحانين كثيرا، أشكر اللاعبين، لا أتكلم كثيرا على الحكام لكن من حقي الدفاع على فريقي، عوقبت عقب مباراة مولودية الجزائر بعدما اشتكيت على ضربة جزاء”.

كما أضاف بوطاجين “اليوم تكلمت مع الحكم مجددا و أخرجني من المباراة مجددا، أطالب من الحكم إعطاء حقي”.

و ختم مدرب أبناء الزيبان عقب التعادل أمام مولودية البيض ” نحن نعمل كثيرا وطيلة الأسبوع و يجب إعطائنا حقا فوق أرضية الميدان”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption