مدرب اتحاد بلعباس يرمي المنشفة

قدم المدرب عبد القادر ياعيش، أمس الخميس، استقالته من العارضة الفنية لفريق اتحاد بلعباس، بعد الخسارة الأخيرة أمام مولودية وهران.

وجاء قرار عبد القادر ياعيش، بالنظر للانتقادات اللاذعة التي طالته من جهة، ودخوله في خلاف مع مسيري الفريق من جهة أخرى.

ووافقت إدارة اتحاد بلعباس على رحيل مدربها، لتشرع في رحلة البحث عن مدرب جديد، لقيادة الفريق في باقي مباريات البطولة.

يذكر أن عبد القادر ياعيش، هو رابع مدرب يستقيل هذا الموسم من تدريب فريق اتحاد بلعباس، بعد كل من إفتسان، خواكين لوبيز، وبوعراطة.