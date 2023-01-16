مدرب اثيوبيا: “سنخوض تحد كبير في مواجهة المنتخب الجزائري بجماهيره”

اعترف مدرب منتخب اثيوبيا للمحليين، وابيتو أباتي، بصعوبة المهمة التي تنتظرهم في مواجهة المنتخب الوطني للمحليين في ثاني جولات الشان.

وصرح أباتي، اليوم الإثنين، خلال ندوته الصحفية: “في هذه المباراة الثانية لنا ضمن الشان، سنخوض تحد كبير بمواجهة منتخب البلد المنظم وأمام جماهيره الغفيرة التي تدعمه”.

كما أضاف: “ندرك مدى صعوبة المهمة التي تنتظرنا، لكن سنعمل على تقديم أفضل ما لدينا خلال هذه المباراة”.

وتابع المدرب وابيتو أباتي: “نحن جاهزون لخوض هذه المباراة، سنعتمد خطة معنية لمواجهة التحدي الذي ينتظرنا”.