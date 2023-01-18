مدرب اثيوبيا: “فوز الجزائر مستحق والجماهير ساهمت في ذلك”
بقلم كريم تيغرمت
اعترف المدرب ويبيتو أباتي، استحقاق المنتخب الوطني للمحليين، فوزهم على منتخبه اثيوبيا، كما نوه لدور الجماهير الجزائرية في هذا الفوز.
وصرح زيبيتو أبابتي، عقب هزيمتهم أمام المنتخب الوطني: “كانت مباراة جد صعبة كما كنا نتوقعناها”.
كما أضاف: “خضنا هذه المباراة على ملعب المنتخب الجزائري، الذي حظي بدعم جماهيري كبير ما جعل كل شيء لصالح الجزائر”.
وتابع المنتخب زيبيتو أبابتي: “المنتخب الجزائري كان أفضل منا، قدم آداء جيد، وأهنئهم على تأهلهم”.
رابط دائم : https://nhar.tv/ave2b