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الرياضة

مدرب اثيوبيا: “فوز الجزائر مستحق والجماهير ساهمت في ذلك”

بقلم كريم تيغرمت
مدرب اثيوبيا: “فوز الجزائر مستحق والجماهير ساهمت في ذلك”
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اعترف المدرب ويبيتو أباتي، استحقاق المنتخب الوطني للمحليين، فوزهم على منتخبه اثيوبيا، كما نوه لدور الجماهير الجزائرية في هذا الفوز.

وصرح زيبيتو أبابتي، عقب هزيمتهم أمام المنتخب الوطني: “كانت مباراة جد صعبة كما كنا نتوقعناها”.

كما أضاف: “خضنا هذه المباراة على ملعب المنتخب الجزائري، الذي حظي بدعم جماهيري كبير ما جعل كل شيء لصالح الجزائر”.

وتابع المنتخب زيبيتو أبابتي: “المنتخب الجزائري كان أفضل منا، قدم آداء جيد، وأهنئهم على تأهلهم”.

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