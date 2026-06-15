مدرب الأرجنتين: “سنواجه منتخبًا جزائريًا جيدًا وميسي في أفضل حالاته”

أكد مدرب منتخب الأرجنتين، ليونيل سكالوني، جاهزية “التانغو” لمباراته الافتتاحية في كأس العالم 2026 أمام المنتخب الجزائري. مشيدًا بالمستوى الذي قدمه “الخضر” خلال مشوارهم في التأهل إلى المونديال.

وقال سكالوني خلال الندوة الصحفية التي سبقت اللقاء: “سنواجه منتخبًا جزائريًا جيدًا يضم العديد من اللاعبين المميزين. أعتقد أننا سنواجه فريقًا استحق مكانه في كأس العالم، وهناك مباريات عديدة أثبتت ذلك”.

وأضاف المدرب الأرجنتيني أن المنافسة في كأس العالم أصبحت أكثر صعوبة، موضحًا: “في هذه البطولة لا توجد مباريات سهلة، نحن ندرك قيمة المنتخب الجزائري وما يملكه من إمكانات”.

كما شدد سكالوني على أهمية التعامل بهدوء مع المباراة الأولى، قائلًا: “نعلم أن المباراة الافتتاحية ليست حاسمة، ولدينا الخبرة اللازمة من النسخة الماضية. نحن هادئون ونستعد لمواجهة فريق عظيم مثل الجزائر”.

وطمأن المدرب الجماهير الأرجنتينية بشأن جاهزية نجومه، مؤكدًا أن ليونيل ميسي في حالة بدنية وفنية ممتازة: “ميسي كان دائمًا حاضرًا وعنصرًا أساسيًا في المنتخب، والآن سيكون أكثر أهمية من أي وقت مضى، ويبدو أنه في حالة جيدة جدًا”.

كما كشف سكالوني أن المهاجم جوليان ألفاريز أصبح جاهزًا للمشاركة في مباراة الجزائر، ما يمنح الجهاز الفني خيارات إضافية على المستوى الهجومي.