مدرب الأرجنتين: “ميسي من يحدد شريكه في الهجوم” !!

أكد “خورخي سامباولي” مدرب المنتخب الأرجنتيني، أن نجم الفريق “ليو ميسي” لديه مسدس مصوب لرأسه في حال فشله في التتويج بالمونديال.

وقال سامباولي: “لدينا أفضل لاعب في العالم، علينا التفكير في حارس الخصم وليس العكس”.

وأضاف: “سنرى أفضل خطة يمكن لميسي أن يتألق فيها، هو محور المنتخب الأرجنتيني وسنعطيه الإهتمام اللازم”.

وتابع: “من يلعب أفضل مع ميسي سيشارك في المونديال وهذا طبيعي”.

وختم كلامه: “ليو وكأن لديه مسدس مصوب لرأسه في حال فشله في قيادة التانغو للفوز بالمونديال سيطلق النار على نفسه”.

وكان نجم برشلونة قد أكد أن حلمه وحلم الجماهير الأرجنتينية هو الفوز ببطولة كأس العالم وسيفعل كل شيء لتحقيق ذلك.