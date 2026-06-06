مدرب الأرجنتين يحسم موقف ميسي من مواجهة “الخضر”

تحدث مدرب المنتخب الأرجنتيني، ليونيل سكالوني، عن الحالة الصحية لقائد “التانغو” ليونيل ميسي، بعد الإصابة التي تعرض لها مؤخرا، والتي جعلت مشاركته أمام “الخضر”، على المحك.

ويلتقي المنتخب الوطني، يوم الـ 17 جوان الجاري، بنظيره الأرجنتيني. في افتتاح لقاءات المجموعة الـ 10 من مونديال 2026، التي تضم أيضا كل من الأردن والنمسا.

وفي تصريحات نشرتها “ليكيب” الفرنسية، قبل الودية المرتقبة ليلة اليوم السبت إلى الأحد. أمام هندوراس، أوضح سكالوني، أن ميسي، بات قريبا من العودة إلى أجواء المباريات. وقد يشارك لبضع دقائق خلال ودية اليوم، وبعدها أمام ايسلاندا، ليلة الثلاثاء إلى الاربعاء.

مشيرا إلى أن ميسي، تحسنت حالته بشكل واضح بعد الإصابة التي تعرض لها على مستوى “وتر العرقوب” في ساقه اليسرى خلال آخر مباراة له مع إنتر ميامي الأمريكي.

وقال مدرب الأرجنتين: “ليو في حالة جيدة، بدأ بالفعل التدريب جزئيا مع المجموعة. ولم يعد بعيدا تماماً عن الفريق.. من الممكن أن يشارك لبضع دقائق في المباريات الودية. حالته تتحسن وهذا يطمئننا”.

وجاءت هذه التصريحات، لتؤكد تفاؤل مدرب الأرجنتين، بلحاق صاحب الـ 38 عاما، بمواجهة “الخضر”، لاسيما مع بقاء 11 يوما عن موعدها.