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الرياضة

مدرب الأرجنتين يشترط بقاء ميسي إلى غاية مونديال 2026

بقلم عزيز طالبي
مدرب الأرجنتين يشترط بقاء ميسي إلى غاية مونديال 2026
ميسي
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اشترط مدرب الأرجنتين ليونيل سكالوني من الاتحادية الأرجنتينية لكرة القدم بقاء قائد الفريق ليونيل ميسي على رأس مجموعته. إلى غاية مونديال 2026.

وقال مدرب الأرجنتين سكالوني في تصريحه الذي نشره موقع “أر آم سي” الفرنسي ” أريد الاستمرار في عيش المزيد من المباريات لكوني بطل العالم”.

كما أضاف سكالوني “علينا أن نحافظ على اللاعب رقم 10 ، إذا توقف سنرى  لكن علينا أن نحافظ على العمل. وفي الوقت الراهن يجب علينا أن نوفّر لها مكانا لكأس العالم المقبلة”.

يذكر. أن تقارير عالمية أكّدت آن ميسي لم يقرّر الاعتزال. بحكم أنه لا يزال قادرا على تقديم الإضافة المرجوة منه لمنتخب “راقصي التانغو”.

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