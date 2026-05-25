مدرب الأردن: “الجزائر منتخب كبير ومواجهته تحمل طابعا خاصا”

أعرب مدرب المنتخب الأردني، جمال السلامي، عن احترامه الشديد للمنتخبب الجزائري، قبل المواجهة المرتقبة التي ستجمع الطرفين، يوم الـ 23 جوان الداخل، ضمن الجولة الثانية من مونديال 2026.

وأكد مدرب “النشامى” أن الجزائر تمتلك منتخبا قويا بلاعبين مميزين توجوا بمختلف الألقاب. وقال: “يجب أن نكون موضوعيين في تقييم المنتخبات. فالمنتخب الجزائري يمتلك إمكانيات كبيرة، وخبرة واسعة ولاعبين مميزين حققوا العديد من الألقاب.”

قبل أن يستدرك السلامي، في تصريحات خص بها وسائل إعلام أردنية: “لكن في كرة القدم، تبقى مباراة واحدة قادرة على تغيير كل شيء، حيث تكون الحظوظ متقاربة مهما كانت الفوارق.”

كما أكد مدرب الأردن أن لقاء “الخضر” يحمل طابعا خاصا. باعتباره يجمع منتخبين عربيين، وختم: “المواجهة تحمل طابعا خاصا. كونها تجمع بين منتخبين عربيين، ما يزيد من الحماس والدوافع لدى الجميع.. ونتمنى أن نكون على أتم الجاهزية.”