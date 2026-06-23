مدرب الأردن: “تغييرات بيتكوفيتش منحت “الخضر” حلولا إضافية”

أكد مدرب منتخب الأردن، جمال سلامي، أن التغييران التي أجراها الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، في لقاء المنتخبين فجر اليوم الثلاثاء، ضمن مونديال 2026، لعبت دورا مؤثرا في تغيير مجريات اللقاء.

وفي تصريحات إعلامية نقلتها وسائل إعلام أردنية بعد المواجهة التي حسمها “الخضر” لصالحهم بثنائية لهدف. قال السلامي: “المنتخب الجزائري أجرى تغييرات منحت الفريق حلولا إضافية”.

وواصل مدرب الأردن: “أعتقد أن قلة خبرتنا في بعض اللحظات سمحت لهم باستغلال ركلتين ركنيتين والتسجيل منهما. في وقت كنا نستعد لإجراء تبديلات خلال فترة التوقف الخاصة باستراحة الترطيب”.