مدرب الأردن: “مواجهة الجزائر باتت مهمة للمنتخبين”

أشعل مدرب منتخب الأردن، جمال السلامي، أجواء المواجهة المرتقبة أمام المنتخب الوطني، بتصريحات قوية تعكس أهمية اللقاء للطرفين، والمقرر يوم الـ 23 جوان الجاري، ضمن الجولة الـ 2 من مونديال 2026.

وانهزم “الخضر” بثلاثية نظيفة على يد الأرجنتين، في الجولة الأولى من المجموعة الـ 10. بينما سقط “النشامى” بنتيجة 3-1، أمام منتخب النمسا.

وعقب اللقاء الذي جرى فجر اليوم الأربعاء، تحدث السلامي، عن اللقاء القادم أمام المنتخب الوطني، مؤكدا أنه سيكون صعبا للغاية.

كما أشار ذات المتحدث إلى أن هزيمة “الخضر” أمام الأرجنتين. ستضاعف من أهمية اللقاء بالنسبة للطرفين.

قبل أن يشدد السلامي، في الوقت ذاته على أن الأداء الذي قدمه “النشامى” أمام النمسا يمنح التشكيلة الثقة والقدرة على المنافسة.

وفي ختام تصريحاته، أبرز مدرب الأردن، أن فريقه سيعمل على تدارك النقائص وتصحيح الأخطاء قبل المباراة المقبلة أمام “الخضر” يوم الثلاثاء القادم.

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