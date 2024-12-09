مدرب الأهلي السعودي يكشف حقيقة توتر علاقته مع محرز

كشف مدرب الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، حقيقة توتر علاقته مع الدولي الجزائري رياض محرز خلال الفترة الأخيرة.

ورد ماتياس يايسله، في تصريح لقناة “أر أم سي” الفرنسية اليوم الاثنين، على سؤال حول حقيقة ما يروّج له الإعلام الفرنسي عن “توتر العلاقة” بين المدرب ومحرز، بقوله: “حقاً ؟ أين قرأتم ذلك؟”.

وأضاف المدرب الألماني الشاب: “أنا مندهش حقاً، محرز لاعب رائع وعلاقتي معه جيدة جداً. أعتقد أنك إذا سألته فسيخبرك بالشيء نفسه”.

وردّ مدرب الأهلي السعودي: “بصراحة، أنا سعيد جدا بوجوده في الأهلي وهو بالطبع لاعب لا يصدّق”.