مدرب الأهلي المصري معجب بقدرات قندوسي

حصد أحمد قندوسي، ثناء التقني السويسري، مارسيل كولر، مدرب نادي الأهلي المصري. رغم الدقائق المعدودات التي شارك فيها اللاعب السابق لوفاق سطيف. مع المارد الأحمر.

والتحق قندوسي، بالنادي المصري شهر جانفي الماضي، بعقد لـ 4 سنوات ونصف. واكتفى بالمشاركة كبديل في مواجهتي الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا وأسوان في الدوري المحلي.

وأشاد التقني السويسري، بمستوى قندوسي، بعدما ظهر بشكل جيد مع الأهلي. وطالبه، حسبما أفاد به موقع “اليوم السابع” المصري، بمواصلة العمل والاجتهاد حتى يجد لنفسه مكانا مع الفريق خلال الفترة المقبلة.