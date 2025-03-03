مدرب الأهلي: “محرز مذهل وينقصه الفوز ببطولة آسيا للنخبة”

دافع مدرب نادي الأهلي السعودي، ماتياس يايسله، على الدولي الجزائري رياض محرز، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، الاثنين، قبل المواجهة المنتظرة الثلاثاء، أمام نادي الريان القطري.

وقال الألماني ماتياس يايسله: “رياض محرز لاعب مذهل، لقد أثبت ذلك في العديد من المناسبات وحقق كثيراً من البطولات”.

وأضاف مدرب الأهلي السعودي: “تنقص محرز بطولة آسيا، وسنراه غدا في أفضل حالاته”.

وعن اللعب في نهار شهر رمضان قال يايسله: “اللاعبون اعتادوا على ذلك”.