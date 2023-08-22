مدرب الأهلي يتجه للإستغناء عن بودبوز في الموعد الهام

كشفت صحيفة “الرياضية” السعودية، عن قرار مدرب الأهلي السعودي يايسله بشأن مستقبل الدولي الجزائري رياض بودبوز.

وقالت أن المدرب يايسله سيبحث عن ضحية له، لإجلاسه في مقاعد البدلاء بداية من مباراة الأخدود، الخميس القادم.

وأكدت آن الضحية سيكون رياض بودبوز، بنسبة كبيرة، في ظل جاهزية الوافد الجديد، التركي مريح ديميرال. كما قال المصدر، ان المدرب الألماني قد يضحي بخدمات اللاعب الأخر جاني اليوسكي بنسبة صغيرة.

ومن المنتظر، أن يلقى قرار يايسله بابقاء بودبوز في دكة البدلاء، انتقادات كبيرة من أنصار الأهلي، خاصة وأنه يعتبر مدلّلهم منذ الموسم الماضي.

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