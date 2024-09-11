مدرب الإسماعيلي إيهاب جلال في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الأربعاء، المدرب الأسبق للمنتخب المصري، والحالي لنادي الإسماعيلي، إيهاب جلال، عن عمر ناهز الـ57 عاما.

ونشرت إدارة نادي الإسماعيلي، بيانا عبر حسابها الرسمي على منصة “فيسبوك”، نعت فيه وفاة مدرب الفريق الأول، جلال إيهاب.

وجاء البيان على النحو التالي: “ينعى الإسماعيلي، ببالغ الحزن والأسى، ابناً غالياً من أبنائه، وأحد أبرز المخلصين للنادي، إيهاب جلال، المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي، الذي وافته المنية خلال الساعات الماضية عقب صراع طويل مع المرض، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يدخله فسيح جناته، وأن يلهم أسرته الكريمة ومحبيه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وحسب تقارير إعلامية مصرية، فإن المدرب جلال إيهاب، فارق الحياة، بعد أن تعرض لأزمة قلبية ألمت به.

وسبق للراحل أن درب العديد من الأندية المصرية، منذ سنة 2004، أبرزها الزمالك، الإسماعيلي، بيراميدز، الأهلي الليبي، فاركو وإنبي.