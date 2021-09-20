مدرب الإنتر يشيد بمحرز ويعتبره الأفضل عالميا

أشاد المدرب الإيطالي لفريق الإنتر “سيموني إنزاغي” باللاعب الدولي الجزائري رياض محرز حيث إعتبره من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في العالم.

كما أبدى المدرب الإيطالي إعجابه بالجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، معتبر أنه من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت، وكذلك الأمر للمغربي حكيم زياش نجم تشيلسي الإنجليزي في حوار مع موقع العين الإماراتي قائلا:.

: “محرز وزياش من أكثر اللاعبين الذين تعجبني طريقة لعبهم، خاصة محرز الذي يقدم أداء كبيرا مع مانشستر سيتي”.

وأضاف: “لقد شاهدنا إنجازاته مع الفريق، رغم أنه مر ببعض المشاكل البدنية لكن عندما عاد، لكن كانت العودة قوية، وهو من أفضل اللاعبين الذين يصنعون الفارق في أي وقت”.

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