مدرب البرازيل: “بيلي هو الشخص الوحيد الذي ارتجفت أمامه”

عبّر مدرب المنتخب البرازيلي، تيتي، تمنياته بالشفاء العاجل للأسطورة بيلي، مبديا احترامه وتقديره الكبير لهذا الأخير.

وصرح تيتي، خلال ندوته الصحفية: “علي البدء بالحديث عن بيلي، الذي أشعر بالحزن لأجله واتمنى له الشفاء العاجل”.

كما أضاف: “بيلي هو الشخص الوحيد الذي ارتجفت أمامه، عندما صافحته في قرعة مونديال عام 2018، في لحظة لا يمكن أن أنساها”.

وأردف: “كنت أقول للآخرين سأقابل بيلي، جاء هو لمصافحتي، وكنت أتصبب عرقا، ونبضات قلبي عالية جدا”.

وتابع تيتي: “كانت لحظات تاريخية بالنسبة لي، بيلي يختزل معاني كرة القدم وسحرها، إنه الأسطورة ومصدر الالهام لنا جميعا”.

يذكر أن الأسطورة العالمية بيلي، تجتاز حاليا وضع صحي صعب، ألزمه التواجد في المستشفى.